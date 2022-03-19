Медведев заявил, что западные компании хотят вернуться на российский рынок

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании не хотят терять российский рынок и «очень хотят вернуться, но боятся». Об этом он написал в Telegram.

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что западные компании не хотят терять российский рынок и «очень хотят вернуться, но боятся». Об этом он написал в Telegram.

«Наш рынок терять никто не хочет — на Западе есть не только пропагандисты, но и прагматики. Когда на одной чаше весов слова, а на другой — реальные деньги, перевешивает второе. Хотя и наш запас терпения здесь, очевидно, ограничен. Нам надо развивать свое производство там, где мы еще не сделали этого», — написал Медведев.

Он добавил, что западные компании с самого начала думали только о возврате, сохраняя трудовые коллективы, выплачивая зарплаты и совершая иные платежи в бюджет.

«Другое дело, что давление их правительств на собственный бизнес чудовищно», — заключил Зампредседателя Совбеза.