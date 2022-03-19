Глава Пентагона заявил, что США не будут воевать на Украине

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что конфликт с Россией никому не нужен и США не будут воевать на Украине. Вводить бесполетную зону над Украиной не планируется.

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что конфликт с Россией никому не нужен и США не будут воевать на Украине. Вводить бесполетную зону над Украиной не планируется.

«Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине», — подчеркнул Остин.

По его словам, установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть», — сказал он.

Однако, по словам Остина, США будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.