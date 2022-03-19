\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
Вск, 20
Пнд, 21
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
Вчера 14:38
1 188
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
2 176
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
3 187
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
2 726
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Глава Пентагона заявил, что США не будут воевать на Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что конфликт с Россией никому не нужен и США не будут воевать на Украине. Вводить бесполетную зону над Украиной не планируется.

Глава Пентагона Ллойд Остин в интервью CNN заявил, что конфликт с Россией никому не нужен и США не будут воевать на Украине. Вводить бесполетную зону над Украиной не планируется.

«Президент ясно дал понять о том, что наши военные не будут вовлечены в бои с Россией на Украине», — подчеркнул Остин.

По его словам, установление бесполетной зоны означало бы прямое вовлечение США.

«Это бы означало, что мы противостоим России, речь идет о двух ядерных державах. Такого никто не хочет увидеть», — сказал он.

Однако, по словам Остина, США будут защищать «каждый дюйм» территории стран НАТО.