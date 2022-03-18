Воспитательницу касимовского детсада подозревают в служебном подлоге

На нее завели три уголовных дела.

Воспитательницу одного из детсадов в Касимовском районе подозревают в служебном подлоге. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

На женщину завели три уголовных дела.

По информации следствия, с января 2018 по март 2022 года заведущая одним из детских садов издавала приказы о приеме на работу троих своих знакомых. Они занимали должности сторожа и кухонного работника. Так, им необоснованно начислили пенсионный стаж и уплатили взносы для обязательного пенсионного страхования за период их фиктивного трудоустройства. Заработную плату передали другим сотрудникам детсада, выполнявшим их обязанности.

По делам проводятся следственные действия. Устанавливаются обстоятельства преступления. Расследование продолжается.