В Сасовском районе неизвестные вырубили лес на миллион рублей

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).

В Сасовском районе неизвестные вырубили лес на миллион рублей. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В начале февраля 2022 года в Батьковском участковом лесничестве неизвестные срубили два низкоствольных дуба и три березы.

Они нанесли лесному фонду ущерб в размере 1 143 744 рублей.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).