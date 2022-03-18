В Сасовском районе неизвестные вырубили лес на миллион рублей
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).
В Сасовском районе неизвестные вырубили лес на миллион рублей. Об этом
В начале февраля 2022 года в Батьковском участковом лесничестве неизвестные срубили два низкоствольных дуба и три березы.
Они нанесли лесному фонду ущерб в размере 1 143 744 рублей.
Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере»).