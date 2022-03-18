В Сапожковском районе с 19 марта ограничат движение по мосту из-за ремонта

В субботу, 19 марта на участке автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород начнут ремонт моста через Мошку. Из-за этого движение транспорта организуют только по одной полосе.

В Сапожковском районе с 19 марта ограничат движение по мосту из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

В субботу, 19 марта на участке автодороги Ряжск-Касимов-Нижний Новгород начнут ремонт моста через Мошку. Из-за этого движение транспорта организуют только по одной полосе. На время работ на мосту установят предупреждающие знаки.

Рязанцев попросили учитывать информацию при планировании поездок.