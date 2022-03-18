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В Рязанской области задержали мужчину, находящегося в розыске в Киргизии
На пьяного жителя Пронского района обратили внимание росгвардейцы.

В Пронском районе задержали мужчину, объявленного Киргизией в федеральный розыск. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В Новомичуринске патрульные обратили внимание на пьяного мужчину в общественном месте. При выяснении личности оказалось, что он с 1992 года находится в розыске в Киргизии. Его подозревают в краже.

48-летнего жителя Пронского района передали полицейским.