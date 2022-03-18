В Рязанской области исполнена треть заявок на догазификацию

В Рязанской области исполнена треть заявок на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Рязанская область».

Организация приняла от жителей региона 2549 заявок на догазификацию. Из них 837 уже исполнены — построены газопроводы до границы земельных участков. Всего заключен 1991 договор на подключение в рамках догазификации, 216 домовладений газифицированы.

Всего в план-график догазификации в Рязанской области входят более 5 тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение газового оборудования выполняется за счет собственника.