В Рязанской области исполнена треть заявок на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Рязанская область».
Организация приняла от жителей региона 2549 заявок на догазификацию. Из них 837 уже исполнены — построены газопроводы до границы земельных участков. Всего заключен 1991 договор на подключение в рамках догазификации, 216 домовладений газифицированы.
Всего в план-график догазификации в Рязанской области входят более 5 тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.
Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение газового оборудования выполняется за счет собственника.
Для подключения в рамках догазификации необходимо подать заявку. Сделать это можно на сайте АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в разделе «