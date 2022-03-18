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В Рязанской области исполнена треть заявок на догазификацию

В Рязанской области исполнена треть заявок на догазификацию. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Рязанская область».

Организация приняла от жителей региона 2549 заявок на догазификацию. Из них 837 уже исполнены — построены газопроводы до границы земельных участков. Всего заключен 1991 договор на подключение в рамках догазификации, 216 домовладений газифицированы.

Всего в план-график догазификации в Рязанской области входят более 5 тысяч домовладений в 584 населенных пунктах.

Догазификация предполагает бесплатное подведение газа до границ земельного участка в уже газифицированных населенных пунктах. Проведение газа внутри участка, а также приобретение газового оборудования выполняется за счет собственника.

Для подключения в рамках догазификации необходимо подать заявку. Сделать это можно на сайте АО «Газпром газораспределение Рязанская область» в разделе «Личный кабинет», обратившись в офисы компании по месту жительства, через портал Единого оператора газификации, Госуслуги, а также в МФЦ. К заявлению необходимо приложить копии правоустанавливающих документов на дом и земельный участок, ИНН, СНИЛС и паспорта, а также ситуационный план.