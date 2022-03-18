В Рязани задержали 19-летнего угонщика

На него завели уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В Рязани задержали 19-летнего угонщика. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 45-летний мужчина. Он рассказал, что припарковал Daewoo Nexia около дома на улице Введенской. Когда собирался воспользоваться машиной, ее на месте не оказалось.

Оперативники зафиксировали марку, цвет и регистрационный знак автомобиля. Вскоре ее нашли на улице Баженова.

Причастным к угону оказался 19-летний студент. Его задержали.

По предварительным данным, мужчина гулял по улицам Рязани. Он увидел машину с незаблокированными дверями. Он дернул за ручку — та поддалась. В салоне автомобиля под покрывалом сиденья он нашел ключи. Он поехал кататься на машине. Во время поездки он подобрал приятеля. Также молодой человек хотел похвастаться машиной перед старой знакомой, но та не ответила на звонок.

На улице Баженова мужчина въехал сугроб. Там же они и оставили машину.

На рязанца завели уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ (Угон). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.