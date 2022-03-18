В Рязани вынесли приговор обокравшему сетевые магазины 21-летнему рецидивисту

Он похитил 28 банок кофе и 13 упаковок конфет.

В Рязани вынесли приговор ранее судимому 21-летнему мужчине. Подробности в пятницу, 18 марта, привела пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2021 года подсудимый похитил 25 упаковок кофе на сумму 3 346 рублей из магазина «Магнит» и три банки кофе и 13 упаковок конфет на сумму 2 951 рубль из магазина «Пятерочка».

В суде мужчина признал вину полностью. С учетом всех обстоятельств дела подсудимому назначили наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.