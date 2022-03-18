В Рязани торговую сеть оштрафовали за некачественные полуфабрикаты

Речь шла о сети «Перекресток».

В рязанских магазинах специалисты нашли некачественные свиные и куриные полуфабрикаты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора .

В декабре 2021 года специалисты ведомства внепланово проверили магазины сети «Перекресток». Они взяли пробы свиных и куриных полуфабрикатов.

В результате испытаний установили, что продукция, изготовленная и продаваемая в трех супермаркетах, не соответствовала техническому регламенту. В полуфабрикатах выявили превышение количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов. Это указывало на несоблюдение санитарных норм и правил при производстве, хранении и продаже продукции.

Из-за этого управление Россельхознадзора завело административное дело на АО «Торговый дом «Перекресток». 9 марта Арбитражный суд Рязанской области признал юрлицо виновным и оштрафовал его на 150 тысяч рублей.