В Рязани раздали читателям выпуск «Новой газеты», которую перестали продавать в киосках

По словам главного редактора рязанского выпуска «Новой газеты» Алексея Фролова, киоски отказались принимать новый выпуск издания без объяснения причины.

В Рязани читателям бесплатно раздали свежий выпуск «Новой газеты». Об этом в пятницу, 18 марта, стало известно РЗН.инфо.

По словам главного редактора рязанского выпуска «Новой газеты» Алексея Фролова, киоски отказались принимать новый выпуск издания без объяснения причины.

«Этот выпуск „Новой газеты“ сегодня запретили продавать в рязанских киосках. Запретили, не сообщив об этом даже нам. Нам ничего не осталось кроме того, как просто выйти и раздать эту газету людям», — сказал Алексей Фролов.

Уточняется, что помимо федеральных, в номер вошли региональные материалы о росте цен, работе «скорой», участниках антивоенных акций.

Фото «Вид Сбоку»