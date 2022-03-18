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В Рязани иностранец и костромичка попались на сбыте наркотиков
28-летнего мужчину и 20-летнюю женщину задержали на Солотчинском шоссе с наркотиками двух видов общей массой 31 грамм и 12 граммов марихуаны.

В Рязани задержали двоих сбытчиков наркотиков. Подробности в пятницу, 18 марта, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Солотчинском шоссе полицейские задержали 28-летнего гражданина иностранного государства и его 20-летнюю знакомую. Их подозревали в причастности к незаконному сбыту наркотиков через интернет-магазин. При досмотре мужчины и женщины оперативники изъяли свертки с «синтетиков».

Также в арендованной квартире по улице Советской Армии полицейские обнаружили многочисленные свертки с синтетическими наркотиками двух видов общей массой 31 грамм и 12 граммов марихуаны. В дальнейшем подобные свертки правоохранители нашли на улицах 3-и Бутырки и Заводской проезд.

Следователи установили, что иностранный гражданин несколько месяцев назад познакомился со своей поддельницей в Костроме. Затем они вместе приехали в Рязань, поселились в съемной квартире и занялись распространением наркотиков. Спустя время они планировали переехать в другой город, но их задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере». Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.