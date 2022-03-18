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В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с лекарствами
По словам руководителя органа Аллы Самойловой, производители и дистрибьюторы заявили, что не видят проблем с производством и поставками лекарств.

Росздравнадзор заявил об отсутствии проблем с лекарствами. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщила руководитель органа Алла Самойлова в эфире телеканала «Россия 24».

По ее словам, производители и дистрибьюторы заявили, что не видят проблем с производством и поставками лекарств.

Также Самойлова заявила, что Росздравнадзор проводит постоянный мониторинг ввода в гражданский оборот лекарственный препаратов, которые производят на территории России или ввозят в страну.

«Так вот если брать в общем количестве в упаковках, то всех лекарственных препаратов в России введено в гражданский оборот на 20% больше в этом году, по сравнению с прошлым годом. А фармацевтических субстанций увеличено в количестве, то есть введено в гражданский оборот, почти на 80% больше. ТО есть это говорит о том, что наши производители российские обеспечены, скажем так, субстанциями, ну практически на целый год. То есть мы на сегодняшний день не видим опасений, что будут проблемы с лекарственными препаратами», — пояснила она.