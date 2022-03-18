В России спрос на антидепрессанты вырос в четыре раза. Об этом пишет «
С 28 февраля по 6 марта 2022 года общие продажи препаратов превысили 525 млн рублей — это в четыре раза больше, чем в прошлом году. За неделю общие продажи лекарств выросли на 50,3% в упаковках и на 123,9% в деньгах.
Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин отметил, что в конце февраля — начале марта произошли психотравмирующие события, сказавшиеся на психическом здоровье населения.
«Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — рассказал психиатр.
По словам Филашихина, пациенты говорят, что закупили лекарства чуть ли не на год вперед из-за опасений их подорожания или исчезновения.
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