В России спрос на антидепрессанты вырос в четыре раза

Россияне скупают препараты на год вперед из-за опасений подорожания или исчезновения лекарств.

В России спрос на антидепрессанты вырос в четыре раза. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на DSM Group.

С 28 февраля по 6 марта 2022 года общие продажи препаратов превысили 525 млн рублей — это в четыре раза больше, чем в прошлом году. За неделю общие продажи лекарств выросли на 50,3% в упаковках и на 123,9% в деньгах.

Главный врач центра психиатрии, неврологии и наркологии «Роса» Вячеслав Филашихин отметил, что в конце февраля — начале марта произошли психотравмирующие события, сказавшиеся на психическом здоровье населения.

«Возросло количество пограничных состояний — тревожных, тревожно-депрессивных, астенических. Число жалоб на тревогу, тревожно-депрессивное состояние стало больше», — рассказал психиатр.

По словам Филашихина, пациенты говорят, что закупили лекарства чуть ли не на год вперед из-за опасений их подорожания или исчезновения.

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