В России скончалась заслуженная артистка Наталья Назарова

Советская актриса театра и кино скончалась на 73-м году жизни.

Ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Назарова. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

Советская актриса театра и кино скончалась на 73-м году жизни.

«На 73-м году скоропостижно ушла из жизни актриса театра и кино, заслуженная артистка России Наталья Ивановна Назарова», — говорится в сообщении.

Наталья Назарова известна по фильмам «Неоконченная пьеса для механического пианино», «Молодая жена», «Старый новый год», «Последний побег» и другие. В 1989 году Назарова оставила актерскую карьеру из-за здоровья.