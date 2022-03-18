В России продлили запреты на перелеты гражданских самолетов на юг страны

Текущие ограничения действовали до 20 марта.

Продлены запреты на перелеты гражданских самолетов в части воздушного пространства на юге России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в Минтрансе.

«Продлили до 26 марта», — сообщил собеседник журналистам.

С 24 февраля Россия закрыла часть воздушного пространства на юге страны для гражданских самолетов в условиях проведения спецоперации в Украине. Ограничение, продлевавшееся несколько раз, действовало до 20 марта. Для организации перевозки пассажиров в города с закрытыми аэропортами, российским авиакомпаниям рекомендовали организовать трансфер по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.