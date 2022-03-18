В России крупная бытовая техника подорожала на 50%

Наибольший рост цены и спроса наблюдался на технику для кухни — холодильники, посудомоечные машины, варочные панели.

В России крупная бытовая техника подорожала на 50%. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса Price.ru.

Цены сравнили в онлайн-магазинах по состоянию на 24 февраля и 14 марта. В исследовании говорится, что цены на бытовую технику в среднем выросли на 50%, а спрос — на 123%.

Авторы отметили, что наибольший рост цены и спроса наблюдался на технику для кухни — холодильники, посудомоечные машины, варочные панели.

Спрос на стиральные машины вырос на 254,3%, а на кондиционеры — на 239,5%.