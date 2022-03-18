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В Приокском задержали рязанку, которая угрожала зарезать своего соседа
Против 35-летней женщины возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Ей грозит до двух лет тюрьмы.

В Приокском задержали рязанку, которая угрожала зарезать своего соседа. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Патрульные полицейские получили информацию, что в общежитии на улице Магистральной произошел конфликт. Они приехали по адресу и выяснили, что 35-летняя рязанка распивала алкоголь со своим 37-летним соседом. Сначала она ударила мужчину по голове бутылкой, а затем угрожала убить кухонным ножом. Мужчина написал заявление в полицию.

Против женщины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Ей грозит до двух лет тюрьмы.