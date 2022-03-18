В Подмосковье задержали укравшего у пенсионерки 350 тысяч рязанского лжегазовщика

Мужчина со своим знакомым ограбил 91-летнюю пенсионерку.

В Подмосковье задержали 31-летнего ранее неоднократно судимого рязанца. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил портал «МВД Медиа».

Установлено, что злоумышленник и его знакомый пришли в квартиру 91-летней местной жительницы и представились работниками газовой службы. В ходе разговора с пенсионеркой один из мужчин отвлек ее внимание на кухне, другой зашел в комнату и похитил из шкафа более 350 тысяч рублей. После чего мужчины скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий рязанского рецидивиста нашла в Михайлове Рязанской области. Он рассказал, что похищенное поделили между собой и свои наличные он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело. Рязанцу избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские устанавливают местонахождение подельника задержанного, а также причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям.