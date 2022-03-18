В Подмосковье подростки подожгли средство от тараканов в школьном туалете и отравились

Учителям они рассказали, что в туалете начался пожар. Пострадавшим было 12-14 лет.

В Подмосковье дети подожгли средство от тараканов в школьном туалете и отравились. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в пятницу, 18 марта, около 11:00 в Щелкове. Десять школьников 12-14 лет подожгли в туалете средство для тараканов и надышались едким дымом. Их доставили в больницу.

Telegram-канал Mash пишет, что всего пострадали 11 детей — семь мальчиков и четыре девочки. Учителям они рассказали, что в туалете начался пожар.

Следователи проводят проверку.