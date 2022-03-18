В Москве пройдет форум «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт»

Основная задача мероприятия — представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности.

30-31 марта 2022 года в московском «Экспоцентре» пройдет спортивный форум в поддержку движения «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт». Он состоится в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Минспорта России «SportForumLive» .

Основная задача мероприятия — представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности. На форуме планируется обсудить и принять базовые параметры ответов на антироссийские санкции по всем направлениям, включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт, спорт высших достижений и развитие международного спортивного сотрудничества. По итогам форума сформируют конкретные предложения по изменению стратегии и государственной программы развития физической культуры и спорта.

Дискуссии пройдут по направлениям:

Стратегия для меняющегося мира: право на спорт. Угрозы и возможности

Городская среда. Образ жизни

Инвестиционное развитие

Инновационное развитие

Физическая культура и спорт среди граждан

Спортивный туризм