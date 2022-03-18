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В Москве пройдет форум «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт»
Основная задача мероприятия — представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности.

30-31 марта 2022 года в московском «Экспоцентре» пройдет спортивный форум в поддержку движения «МЫ ВМЕСТЕ. Спорт». Он состоится в рамках ежегодного конгрессно-выставочного мероприятия Минспорта России «SportForumLive».

Основная задача мероприятия — представить комплексный план действий по парированию возникших угроз и развитию спортивной отрасли в новой реальности. На форуме планируется обсудить и принять базовые параметры ответов на антироссийские санкции по всем направлениям, включая массовый, детско-юношеский, профессиональный спорт, спорт высших достижений и развитие международного спортивного сотрудничества. По итогам форума сформируют конкретные предложения по изменению стратегии и государственной программы развития физической культуры и спорта.

Дискуссии пройдут по направлениям:

  • Стратегия для меняющегося мира: право на спорт. Угрозы и возможности
  • Городская среда. Образ жизни
  • Инвестиционное развитие
  • Инновационное развитие
  • Физическая культура и спорт среди граждан
  • Спортивный туризм

Посмотреть подробную программу и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия «SportForumLive».