В Минкультуры заявили, что в кино продолжат показывать иностранные фильмы

Об этом заявила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко.

В российских кинотеатрах продолжат показывать как отечественное, так и зарубежное кино. Об этом в пятницу, 18 марта, заявила директор департамента кинематографии и цифрового развития Минкультуры Светлана Максимченко. Ее слова привели РИА Новости.

По ее словам, «иностранные фильмы не исчезнут с экранов кинотеатров».

«Продолжатся показы авторских художественных и документальных картин — не только российского, но и иностранного производства. Также на большой экран вернутся популярные ленты отечественного и мирового кинематографа. Например, „Брат“ и „Брат 2“ Алексея Балабанова, „Холоп“ и „Салют 7“ Клима Шипенко, многие любимые зрителем мультфильмы и семейные картины», — приводятся слова директора департамента в Telegram-канале «Объясняем.рф».

Также Максимченко отметила, что в кинотеатрах продолжат показывать записи и прямые трансляции постановок, концертов и спортивных мероприятий. А голливудское кино она посоветовала смотреть россиянам в онлайн-кинотеатрах.

Она добавила, что «в настоящее время правительство Российской Федерации и Министерство культуры разрабатывают меры, которые обеспечат поддержку кинопроизводства и кинопроката в трудный период».

Ранее ряд крупных кинокомпаний заявили о приостановлении выхода фильмов в российских кинотеатрах.