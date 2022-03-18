В Казани сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера

Животное обнаружили у транспортных ворот. В ее ошейнике был потайной карман, в котором находилось наркотическое вещество.

В Казани сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН.

17 марта сотрудники казанской колонии № 19 заметили у транспортных ворот учреждения черную кошку. У нее на шее был ошейник с потайным карманом внутри.

Экспертиза установила, что в ошейнике находился гашиш массой 4,71 грамма и N-метилофедрон массой 2,84 грамма.

Возбуждено уголовное дело.