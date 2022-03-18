В Казани сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера
Животное обнаружили у транспортных ворот. В ее ошейнике был потайной карман, в котором находилось наркотическое вещество.
В Казани сотрудники колонии поймали кошку-наркокурьера. Об этом
17 марта сотрудники казанской колонии № 19 заметили у транспортных ворот учреждения черную кошку. У нее на шее был ошейник с потайным карманом внутри.
Экспертиза установила, что в ошейнике находился гашиш массой 4,71 грамма и N-метилофедрон массой 2,84 грамма.
Возбуждено уголовное дело.