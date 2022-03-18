Умерла сотрудница управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Ирина Филатова

В горадминистрации выразили соболезнования ее родным и близким.

Умерла сотрудница управления энергетики и ЖКХ рязанской мэрии Ирина Филатова. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

«Свою трудовую жизнь она посвятила структурным подразделениям администрации города Рязани. Она пользовалась заслуженным авторитетом у коллег, являясь ответственным и мудрым человеком, выполняющим свою работу на высоком профессиональном уровне», — указано в некрологе.

Ирине Филатовой было 59 лет. В мэрии выразили соболезнования ее родным и близким.