\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
Вск, 20
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
3 часа назад
346
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
1 678
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
2 730
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
2 262
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Специалисты «Рязаньгоргаз» взяли под особый контроль объекты в зоне возможного подтопления

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» предпринимают особые меры безопасности в районах возможного затопления в паводковый период.

Эксперты провели техническое обслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах, котельных и коммунально-бытовых объектов, расположенных на Острове, улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и поселке Борки. Газифицированные объекты в указанных районах находятся под постоянным наблюдением специалистов, организовано круглосуточное дежурство ответственных работников. В зоне вероятного подтопления газовики проводят дополнительные обходы трасс подземного газопровода.

Кроме того, к работе в условиях большого разлива паводковых вод подготовлен автотранспорт и механизмы, создан запас необходимых материалов, с работниками предприятия проведены дополнительные учебные занятия.

«Во время оттаивания грунта в местах неравномерного прогревания на подземные газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, а это может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. В результате газ может проникать через грунт и инженерные подземные коммуникации в жилые здания. При обнаружении запаха газа нужно незамедлительно вызвать аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного 104», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.