Специалисты «Рязаньгоргаз» взяли под особый контроль объекты в зоне возможного подтопления

Специалисты компании «Рязаньгоргаз» предпринимают особые меры безопасности в районах возможного затопления в паводковый период.

Эксперты провели техническое обслуживание пунктов редуцирования газа, задвижек в колодцах, котельных и коммунально-бытовых объектов, расположенных на Острове, улицах Затинной, Рыбацкой, Лесопарковой, Старореченской, Мервинской, Речной, на проезде Речников, Окском шоссе, в Торговом городке, в селе Дядьково и поселке Борки. Газифицированные объекты в указанных районах находятся под постоянным наблюдением специалистов, организовано круглосуточное дежурство ответственных работников. В зоне вероятного подтопления газовики проводят дополнительные обходы трасс подземного газопровода.

Кроме того, к работе в условиях большого разлива паводковых вод подготовлен автотранспорт и механизмы, создан запас необходимых материалов, с работниками предприятия проведены дополнительные учебные занятия.

«Во время оттаивания грунта в местах неравномерного прогревания на подземные газопроводы воздействуют дополнительные нагрузки, а это может вызвать повреждения сварных соединений стальных труб. В результате газ может проникать через грунт и инженерные подземные коммуникации в жилые здания. При обнаружении запаха газа нужно незамедлительно вызвать аварийную бригаду по номеру 04, с мобильного 104», — отметил главный инженер — первый заместитель генерального директора АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.