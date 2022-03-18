СМИ: более 20 украинских военных добровольно сложили оружие

Пятерым из них потребовалась медицинская помощь.

Двадцать шесть украинских военных добровольно сложили оружие. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на Народную милицию ДНР.

Уточняется, что пятерым из них потребовалась медицинская помощь.

«Двадцать шесть военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни. Пятерым из них была оказана квалифицированная медицинская помощь, сейчас их жизням ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на Украине. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».