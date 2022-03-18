Россияне массово пожаловались на сбои в работе соцсети «ВКонтакте»
В основном пользователи недовольны работой приложения, жаловались на проблемы с веб-сайтом и проблемы с профилем.
Пользователи «ВКонтакте» пожаловались на сбои в работе соцсети. Об этом в пятницу, 18 марта, свидетельствуют данные сайта
По состоянию на 20.05 поступило 830 жалоб. В основном пользователи были недовольны работой приложения, жаловались на проблемы с веб-сайтом и проблемы с профилем.
Больше всего жалоб поступило от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Краснодара и других городов России.