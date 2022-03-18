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Россиян предупредили о скором закате доллара
По мнению исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артема Тузова, если доля долларовых международных резервов будет сокращаться, то в США начнется инфляция. Это сделает доллар менее привлекательным для использования другими странами.

В мире могут заблокировать или отменить те или иные финансовые операции, которые существуют во многих странах и компаниях. Свое предположение в пятницу, 18 марта, в интервью с агентством «Прайм» высказал исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.

По мнению эксперта, если доля долларовых международных резервов будет сокращаться, то в США начнется инфляция. Это сделает доллар менее привлекательным для использования другими странами.

Тузов добавил, что к доллару могут прибавиться юань, рубль и рупия. Однако пока США остается одной из ведущих экономик мира, полного отказа от расчетов в долларах не будет.