Россиян предупредили о подорожании яиц

Ежегодно цены на яйца растут в течение трех-четырех недель перед Пасхой, но в этом году их стоимость выросла за полтора месяца, и на сегодняшний день цены уже поднялись на 15-25%.

Россиян предупредили о подорожании яиц. Об этом пишет « Коммерсант » со ссылкой на участников заседания совета директоров Росптицесоюза.

Российские торговые сети начали получать уведомления от птицефабрик о повышении отпускных цен на яйца. Сообщается, что в рознице они уже подорожали на 25%. В ближайший месяц из-за курса валют ожидается рост цен до 40%.

В Минсельхозе сообщили, что птицеводческая отрасль работает «в условиях существенного роста затрат, в том числе на корма». Ожидается, что ситуация стабилизируется в результате временного запрета экспорта зерновых, которые используются в производстве кормов, в страны ЕАЭС.

Как пишет издание, ежегодно цены на яйца растут в течение трех-четырех недель перед Пасхой, но в этом году их стоимость выросла за полтора месяца, и на сегодняшний день цены уже поднялись на 15-25%.

В свою очередь президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев отметил, что рост себестоимости не обязательно отразится на ценах в магазинах, так как это вызовет сопротивление торговых сетей, где цены на полках находятся в поле зрения властей.