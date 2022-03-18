Россиян предупредили о мошенничестве с нелицензионным ПО

По словам эксперта, злоумышленники попытаются воспользоваться спросом на другие способы покупок программ.

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Оно связано с нелицензионным программным обеспечением, ставшим недоступным из-за санкций, сообщает радио Sputnik со ссылкой на главу департамента по противодействию мошенничеству компании «Инфосистемы Джет» Алексея Сизова.

По словам эксперта, мошенники попытаются воспользоваться спросом на другие способы покупок программ. «Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным», — сказал Сизов.

По его мнению, злоумышленники могут воспользоваться двумя схемами. Самой простой из них является получение денег без предоставления товара. Второй — продажа вредоносного софта. В последнем случае у преступников есть шанс получить персональные и банковские данные россиян, уточнил Сизов.

Специалист отметил, что нелицензионные программы в большинстве случаев имеют разные модификации. При этом узнать заранее, какие изменения внесены, невозможно.

«Если мы используем такой софт, то мы получаем неизвестное программное обеспечение. В нем может быть просто модификация, чтобы программа работала без лицензии правообладателя, или туда может быть встроен код, который будет похищать ваши персональные и платежные данные», — объяснил Сизов.

Эксперт порекомендовал не торопиться и подождать появления на рынке легального ПО.

«Не стоит бежать и искать всевозможные пути получить попавшие под санкции программы. Стоит выдохнуть и подождать, когда данная ситуация стабилизируется. Скорее всего, в самое ближайшее время мы вернемся к нормальной ситуации», —заключил Сизов.