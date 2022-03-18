Россиян предупредили о мошенничестве с нелицензионным ПО

Россиян предупредили о новом виде мошенничества. Оно связано с нелицензионным программным обеспечением, ставшим недоступным из-за санкций, сообщает
По словам эксперта, мошенники попытаются воспользоваться спросом на другие способы покупок программ. «Они будут предлагать россиянам обходные пути для доступа к программному обеспечению, которое стало недоступным», — сказал Сизов.
По его мнению, злоумышленники могут воспользоваться двумя схемами. Самой простой из них является получение денег без предоставления товара. Второй — продажа вредоносного софта. В последнем случае у преступников есть шанс получить персональные и банковские данные россиян, уточнил Сизов.
Специалист отметил, что нелицензионные программы в большинстве случаев имеют разные модификации. При этом узнать заранее, какие изменения внесены, невозможно.
«Если мы используем такой софт, то мы получаем неизвестное программное обеспечение. В нем может быть просто модификация, чтобы программа работала без лицензии правообладателя, или туда может быть встроен код, который будет похищать ваши персональные и платежные данные», — объяснил Сизов.
Эксперт порекомендовал не торопиться и подождать появления на рынке легального ПО.
«Не стоит бежать и искать всевозможные пути получить попавшие под санкции программы. Стоит выдохнуть и подождать, когда данная ситуация стабилизируется. Скорее всего, в самое ближайшее время мы вернемся к нормальной ситуации», —заключил Сизов.