РБК: несколько магазинов сообщили об отмене скидок и промоакций

В частности, от скидок и промоакций отказались магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Азбука вкуса» и «Верный».

Несколько российских торговых сетей с конца февраля решили отказаться от проведения промоакций. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщило РБК со ссылкой на ретейлеров.

В частности, от скидок и промоакций отказались магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Чижик», «Азбука вкуса» и «Верный».

По данным пресс-службы сети магазинов «Верный», примерно треть их поставщиков отказались от промоакций.

Как сообщил РБК собственный источник, от промоакций отказались не только транснациональные компании, но и российские производители. В основном это те, кто зависят от импортного сырья.

Кроме того, ретейлеры X5 Group, «Лента» и Auchan потребовали от владельцев торговых площадей втрое снизить стоимость аренды. По их мнению, несмотря на ажиотажный спрос, стоимость аренды для них неоправданно высока.