Путин внес кандидатуру Набиуллиной на должность главы Центробанка

Ее рассмотрят депутаты Госдумы 21 марта.

Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Эльвиры Набиуллиной для назначения на должность главы Центробанка России. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу нижней палаты парламента.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по финансовому рынку внести этот вопрос на рассмотрение Совета Госдумы 21 марта.

Набиуллина возглавила Банк России в июне 2013 года.