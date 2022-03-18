Правительство согласовало размещение школы рядом со стадионом «Спартак» в Рязани

По новой редакции законодательства, в границах зоны преобразования общественной застройки второй половины XX века, прилегающей к Лыбедскому бульвару, допускается строительство объектов образования.

Правительство согласовало размещение школы рядом со стадионом «Спартак» в Рязани. На сайте ведомства разместили проект постановления с изменением в документ о включении областного центра в перечень исторических поселений.

Согласно новой редакции, в границах зоны преобразования общественной застройки второй половины XX века, прилегающей к Лыбедскому бульвару, допускается строительство объектов образования.

Документ проходит независимую экспертизу на коррупциогенность и пока не вступил в силу.

Напомним, на улице Маяковского на месте бывшей хоккейной арены планируют возвести школу. В ней разместят учеников из гимназии № 6 на улице Семинарской, которая перейдет в собственность Епархии. Ранее рязанские архитекторы выступили против строительства школы.