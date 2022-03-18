Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Рязани

Авария случилась 10 декабря 2021 года на Первомайском проспекте.

Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Рязани. Объявление опубликовано на сайте регионального УМВД.

Инцидент произошел 10 декабря 2021 года, примерно в 20:40, в Рязани, около дома № 56 по Первомайскому проспекту.

По предварительным данным, 27-летний рязанец на Hyundai Solaris сбил 33-летнюю женщину. Она пересекала дорогу в неположенном месте.

В результате аварии рязанку госпитализировали.

Тех, кто что-то знает об аварии, просят обращаться по телефону: +7-4912-29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.