Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Рязани
Авария случилась 10 декабря 2021 года на Первомайском проспекте.
Полиция ищет свидетелей наезда на пешехода в центре Рязани. Объявление опубликовано на
Инцидент произошел 10 декабря 2021 года, примерно в 20:40, в Рязани, около дома № 56 по Первомайскому проспекту.
По предварительным данным, 27-летний рязанец на Hyundai Solaris сбил 33-летнюю женщину. Она пересекала дорогу в неположенном месте.
В результате аварии рязанку госпитализировали.
Тех, кто что-то знает об аварии, просят обращаться по телефону: +7-4912-29-74-99 или по адресу: Рязань, улица Фирсова, дом № 12 корпус 1.