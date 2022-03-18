На трех рязанских улицах отключили холодную воду
Речь идет о домах в Горроще.
На трех рязанских улицах во вторник, 18 марта, отключили холодную воду. Объявление опубликовали на сайте горадминистрации.
До 17:00 без ресурса останутся:
- улица 10-я Линия, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37, 39;
- улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 91 корп. 1, 91, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 93, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 95, 97, 99;
- улица Стройкова, дома №№ 88 корпус 1, 88, 90, 92, 94/41.
Отключения связаны с ремонтными работами.