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На трех рязанских улицах отключили холодную воду
Речь идет о домах в Горроще.

На трех рязанских улицах во вторник, 18 марта, отключили холодную воду. Объявление опубликовали на сайте горадминистрации.

До 17:00 без ресурса останутся:

  • улица 10-я Линия, дома №№ 37 корпус 1, 37 корпус 2, 37, 39;
  • улица Ленинского Комсомола, дома №№ 89, 91 корп. 1, 91, 93 корпус 1, 93 корпус 2, 93 корпус 3, 93, 95 корпус 1, 95 корпус 2, 95 корпус 3, 95, 97, 99;
  • улица Стройкова, дома №№ 88 корпус 1, 88, 90, 92, 94/41.

Отключения связаны с ремонтными работами.