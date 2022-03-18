На территории шпалозавода в Рязани планируют построить высотки и гостиницу

Предоставление разрешения на строительство обсудят на публичных слушаниях.

На территории шпалозавода в Рязани планируют построить высотки и гостиницу. Об этом сообщается на сайте мэрии.

Застройщик «Зеленый Сад — Рябиновые Гроздья» намерен на территории площадью 10,7 гектаров в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения разместить высотную застройку. Отметим, что действующее здание завода в земельный участок не входит.

Кроме того, на участке площадью 3240 квадратных метров, который находится в зоне объектов водного транспорта, планируют разместить здание для гостиничного обслуживания.

Предоставление разрешения обсудят на публичных слушаниях 13 апреля в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет № 219. Начало в 18 часов.