Любимов на митинге «Крымская весна»: «Мы выстоим, наше дело правое»

В пятницу, 18 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся митинг-концерт «Крымская весна». В зрительном зале собралось 2 500 человек, которые пришли поддержать Донбасс и отпраздновать восьмую годовщину присоединения Крыма и Севастополя с Россией.

В пятницу, 18 марта, во Дворце спорта «Олимпийский» состоялся митинг-концерт «Крымская весна».

В зрительном зале собралось 2 500 человек. Свободных мест практически не было. Люди пришли поддержать Донбасс и отпраздновать восьмую годовщину присоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Торжественное мероприятие открыл Николай Любимов. «Крым всегда играл особую роль в жизни нашей страны. Именно там принял крещение святой князь Владимир и наши предки отбивались от западных орд 150 лет назад. Именно там в Великую Отечественную войну сотни наших земляков погибли и сложили свои головы защищая нашу русско-крымскую землю. Остался Донецк и Луганск. Восемь лет мы поддерживали наших братьев в этих народных республиках, они терпели зверства от украинских нацистов, которых всячески подзуживал Запад. Сейчас ситуация поменялась, больше терпеть это нельзя. Наш президент принял решение о проведении специальной военной операции. Иначе нацисты напали бы на Донецк и Луганск, потом на Крым и на Россию в целом. Этого никогда не будет. И конечно то, что Крым играет особую роль во всем этом — неоспоримо… Мы опять выстоим, мы знаем, что наше дело правое и победа будет за нами», — подчеркнул губернатор.

На концерте к зрителям также обратились ветеран боевых действий в Луганской народной республике Андрей Бондаренко, главный врач клинической больницы имени Семашко Людмила Сорокина, координатор по молодежным проектам ОНФ Глеб Шабонин.

«Благодарю свои земляков, которые, не считаясь со своим временем и заботами, пришли поддержать свою страну в такое непростое время… Несмотря на разделение в тысячи километров мы всегда старались протянуть руки помощи. Стараемся поддержать жителей ЛНР и ДНР. Наши врачи, взяв отпуск, в качестве волонтеров уехали в военные госпитали помогать медикам в Луганск и Донецк», — рассказала Людмила Соколова. На концерте прозвучали песни о Донбассе, выступил ансамбль «Крылатая пехота», рязанский хор, Элла Хрусталева и другие коллективы и исполнители.