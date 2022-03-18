Куда пойти в выходные?

Городская афиша на 19-20 марта.

Рабочая неделя подходит к концу, впереди нас ждут два дня выходных, и конечно же культурные мероприятия, поток которых не иссякает. Выбрать наиболее интересное из того, что будет происходить в нашем городе, поможет вам наш традиционный обзор афиши.

В Рязанском цирке с 19 марта начнутся представления шоу «Цирк Легенда». В нем принимают участие артисты, покорившие 23 страны миры, обладатели высших цирковых наград: «Золотой клоун» в Монте-Карло, цирковой «Оскар» в Лос-Анджелесе, «Платиновая звезда» в Вероне. Зрителей ожидает встреча с медведями-гигантами, королевскими пуделями и южноамериканскими попугаями. По-настоящему завораживает единственный в мире аттракцион с дальневосточным леопардом под куполом цирка, а на манеже зрителей ждет тематический спектакль с участием 24 лошадей элитных пород. Атмосферу праздника создаст веселый клоун со своим уникальным номером с восточно-европейскими бобрами. Начало представлений 19 марта в 17 часов, 20 марта — в 12 часов.

В МКЦ 19 марта зрители увидят легендарный мюзикл «Иисус Христос — суперзвезда», который представит театр «Рок-опера». Мюзикл исполняется на русском языке в переводе Григория Кружкова и Марины Бородицкой. Сценическая редакция произведения отличается от традиционного прочтения рок-оперы, она ближе к Священному Писанию. В спектакле заняты ведущие актеры театра, а главную роль исполнит актер Константин Скрипалев. Начало в 18 часов.

В Концертном зале Рязанской филармонии 20 марта выступит Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. Прославленный коллектив был основан в 1937 году и с самого начала по сегодняшний день в состав входят исключительно опытные и прекрасно подготовленные танцоры. Также с течением времени при нём стал работать и собственный профессиональный оркестр. На сегодняшний день ансамбль является одним из самых титулованных и знаменитых отечественных коллективов народного танца. Начало концерта в 19 часов.

В зале камерной музыки Рязанской филармонии 19 марта с сольным концертом выступит Элла Хрусталева. В родном городе певица не нуждается в особом представлении — ее коллектив «Мама Jazz» много и успешно выступает как в Рязани, так и за ее пределами. А вся страна узнала Эллу по участию в шоу «Голос». На сольном концерте Элла Хрусталева представит программу «Весна, любовь… и спорт». Начало в 17 часов.

В кафе-клубе «Старый парк» 20 марта выступит фолк-группа Spiritual Seasons. Уютная атмосфера клуба способствует проведению практически домашнего концерта, а вместе с тем — празднованию Дня Святого Патрика. Суровая, загадочная Скандинавия и веселая, танцевальная Ирландия, в лице Spiritual Seasons спешит в Рязань. Начало в 19 часов.