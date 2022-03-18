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Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay
Уточняется, что это первый в России платежный кошелек, к которому клиенты могут не только привязать существующие карты, но и открыть новые.

Газпромбанк запустил платежный сервис GazpromPay. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

Сервис позволяет оплачивать покупки с любых банковских карт в интернет-магазинах. Уточняется, что это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать существующие карты, но и открыть новые.

«Газпромбанк запустил новое платежное решение — кошелек GazpromPay, позволяющий совершать оплату с любых банковских карт в интернет-магазинах. Это первый в России платежный кошелек, в котором клиенты могут не только привязать свои существующие банковские карты, но и моментально выпустить и пополнить виртуальную карту, чтобы совершить покупку в интернет-магазинах с выгодным кешбэком. Сервис доступен на любых смартфонах и устройствах», — сообщил банк.

Сервис не требует отдельного приложения. Для оплаты покупки достаточно лишь выбрать в интернет-магазине оплату через GazpromPay, пройти регистрацию и привязать существующие банковские карты. При последующих покупках через кошелек GazpromPay потребуется только подтвердить операцию.

Пресс-служба банка добавила, что сервис уже доступен для пользователей.