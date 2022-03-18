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Депутат Госдумы предложил на десять лет запретить работу компаний, ушедших с российского рынка
По его словам, представители фирм погрузили десятки тысяч россиян в состояние неопределенности.

Депутат Государственной думы Евгений Федоров предложил на десять лет запретить работу иностранных компаний, которые не вернутся на российский рынок до 1 мая 2022 года. Он направил письмо главе Минэкономразвития Максиму Решетникову, пишет RT.

По словам Федорова, компании погрузили десятки тысяч россиян в состояние неопределенности по поводу их благосостояния и дальнейшей работы.

«Прошу вас оценить целесообразность определения условий возвращения данных компаний: позволить им оперативно восстановить свою деятельность до 1 мая 2022 года или ввести запрет на ведение коммерческой деятельности сроком на десять лет для тех предприятий, которые не пожелают восстановить работу в России до предложенной даты», — указано в обращении парламентария.