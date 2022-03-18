Центробанк сохранил ключевую ставку в 20%

ЦБ ожидает адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Центробанк сохранил ключевую ставку в 20%. Об этом сообщили на сайте регулятора.

В пятницу, 18 марта, на совете директоров Банка России приняли решение о сохранении текущей ключевой ставки в 20% годовых.

«На фоне кардинально изменившихся внешних условий резкое повышение Банком России ключевой ставки 28 февраля поддержало финансовую стабильность и предотвратило неконтролируемый рост цен. Российская экономика входит в фазу масштабной структурной перестройки, которая будет сопровождаться временным, но неизбежным периодом повышенной инфляции, в основном связанным с подстройкой относительных цен по широкому кругу товаров и услуг», — говорится в сообщении.

В Центробанке отметили, что ожидают адаптации экономики к новым условиям и возвращения годовой инфляции к 4% в 2024 году.

Следующее заседание по пересмотру ключевой ставки пройдет 29 апреля.

Напомним, ключевую ставку с 9,5 до 20% Банк России поднял 28 февраля.

Фото сайт Центробанка