Центробанк попросил усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями

ЦБ предписал банкам усилить контроль за клиентами, чтобы они не обходили введенные из-за санкций ограничения на валютные операции, а также не скупали товары для перепродажи. При выявлении таких операций банки смогут их блокировать.

Центральный банк России попросил финансовые организации усилить контроль за перекупщиками и валютными операциями. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщило РБК со ссылкой на письмо зампреда Банка России Юрия Исаева.

Регулятор потребовал выявлять попытки обойти ограничения по операциям с валютой. Также он попросил обратить внимание на перекупщиков.

«Обращать повышенное внимание на операции физических и юридических лиц, направленные на обход специальных экономических мер, в том числе ограничений по валютным операциям ; на нестандартное поведение клиентов, аномалии в транзакционной активности, изменение характера потребительских расходов и расходов инвестиционного характера, которые ассоциируются с текущей социально-экономической обстановкой», — сообщил медиахолдинг.

При выявлении таких операций банки могут их блокировать.