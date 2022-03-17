\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
-1°
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-2°
ЦБ USD 108.05 -3.43 17/03
ЦБ EUR 118.76 -3.69 17/03
Нал. USD 109.5 / 125.00 08:54
Нал. EUR 105.00 / 130.00 08:54
Новости
Публикации
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
Вчера 15:18
705
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 2022 17:24
1 869
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 2022 14:44
1 390
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
15 321
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Жители Мариуполя рассказали, что узнали о «зеленом коридоре» случайно
По ее словам, изначально об эвакуации они ничего не знали. Информацию случайно узнали от соседей.

Эвакуированные жители Мариуполя, выходившие из города по «зеленому коридору», узнали об этом случайно. Об этом в четверг, 17 марта, одна из жителей города рассказала корреспонденту РИА Новости.

По ее словам, изначально об эвакуации они ничего не знали. Информацию случайно узнали от соседей.

«Нас двое взрослых и один ребенок. Мы случайно узнали, соседи сказали (о гуманитарном коридоре — ред.). Мы быстренько собрались, побросали все», — сказала жительница Мариуполя.

Ранее начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на подконтрольные Киеву территории.