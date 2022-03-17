Жители Мариуполя рассказали, что узнали о «зеленом коридоре» случайно

По ее словам, изначально об эвакуации они ничего не знали. Информацию случайно узнали от соседей.

Эвакуированные жители Мариуполя, выходившие из города по «зеленому коридору», узнали об этом случайно. Об этом в четверг, 17 марта, одна из жителей города рассказала корреспонденту РИА Новости.

По ее словам, изначально об эвакуации они ничего не знали. Информацию случайно узнали от соседей.

«Нас двое взрослых и один ребенок. Мы случайно узнали, соседи сказали (о гуманитарном коридоре — ред.). Мы быстренько собрались, побросали все», — сказала жительница Мариуполя.

Ранее начальник национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что практически все эвакуируемые жители Мариуполя отказались ехать на подконтрольные Киеву территории.