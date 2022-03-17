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Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно
Об этом он рассказал в интервью телекомпании NBC. Он также заявил, что любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. Однако не стал комментировать информацию о возможном соглашении сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры между Россией и Украиной идут достаточно сложно. Об этом глава украинского государства в четверг, 17 марта, рассказал в интервью телекомпании NBC, передало агентство ТАСС.

«Прежде всего, переговоры продолжаются. Они идут достаточно сложно», — сказал Зеленский.

По его словам, любой вооруженный конфликт можно прекратить за столом переговоров. При этом он не стал комментировать появившуюся ранее в СМИ информацию о якобы условиях возможного соглашения сторон.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва и Киев в процессе переговоров выработали конкретные формулировки, которые близки к согласованию.