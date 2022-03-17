В Сараевском районе обнаружили бешенство у козла
Хозяин животного сам обратился в ветеринарную клинику.
В Сараевском районе обнаружили бешенство у козла. Об этом в четверг, 17 марта,
Бешеное животное обнаружили в Можарах. В ветеринарную клинику обратился сам хозяин козла и заявил, что его питомец отказывался от пищи и пытался бодаться. Специалисты забрали животное и отправили его на экспертизу в областную ветеринарную лабораторию. По результатам экспертизы у козла подтвердилось бешенство.
Помимо бешеного животного у мужчины также были еще около 20 коз и 6 кошек. Их привили. В настоящее время они находятся под наблюдением специалистов.
В Можарах на два месяца ввели карантин.