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В Рыбном у студентки со счета украли более полумиллиона рублей
Деньги со счета пострадавшей украла ее соседка по общежитию. Девушка сфотографировала пластиковую карту и подключила ее к своему мобильному банку, а затем перевела всю сумму себе. Возбуждено уголовное дело.

В Рыбном у студентки со счета украли более полумиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В полицию обратилась 22-летняя студентка колледжа и рассказала, что с ее банковского счета пропали 522 тысяч рублей. Она пояснила, что получает социальный выплаты от государства, так как до совершеннолетия осталась без попечения родителей.

Девушка уточнила, что у нее не подключен мобильный банк, поэтому СМС о снятии денег ей не приходит. Она обнаружила пропажу только когда взяла в банке выписку по расчетному счету.

Оперативники выяснили, что деньги со счета потерпевшей перевели на счет 21-летней рязанки. Оказалось, что девушки вместе учатся в колледже и живут в общежитии в соседних комнатах.

Выяснилось, что 21-летняя студентка зашла в комнату к соседке и сфотографировала данные пластиковой карты, в том числе три цифры на оборотной стороне. Далее злоумышленница подключила банковскую карту к мобильному банку на своем смартфоне, после чего перевела денежные средства на свой счет. Часть денег девушка потратила на погашение задолженности по кредиту, купила новый телефон и потратила на личные нужды. Остальную часть денежных полицейские изъяли.

Уголовное дело возбудили по части 3 статьи 158 УК РФ («Кража»). Девушке грозит до шести лет лишения свободы.