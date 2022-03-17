В Рязанской области 18 марта потеплеет до +4 градусов

Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В Рязанской области 18 марта потеплеет до +4 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В пятницу, 18 марта, на территории Рязанской области будет переменная облачность. Осадков не ожидается, местами на дорогах сохранится гололедица.

Ночью ветер будет дуть со скоростью 1-5 метров в секунду, днем усилится до 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью ожидается от -15 до — 10 градусов, днем — от — 1 до +4 градусов.