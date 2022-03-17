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В Рязани выбрали возможные участки для создания пешеходных переходов
Протокольное поручение адресовали управлению благоустройства города для рассмотрения мест и участков, где возможно размещение надземных и подземных пешеходных переходов.

В Рязани выбрали возможные участки для создания пешеходных переходов. Тему в четверг, 17 марта, обсудили на комитете по градостроительной деятельности гордумы.

На заседании отметили, что протокольное поручение адресовали управлению благоустройства города для рассмотрения мест и участков, где возможно размещение надземных и подземных пешеходных переходов.

Из ответа следует, что подземные переходы возможны на улице Ленина в районе дома № 22 (переход в верхний городской парк), улице Есенина на пересечении с улицей Подгорная, Московском шоссе вблизи дома № 22 Б, Первомайском проспекте на пересечении с улицей Пожалостина, Первомайском проспекте на пересечении с улицей Сенная, Первомайском проспекте на пересечении с улицей Каширина, улице Циолковского возле магазина «Купец», улице Октябрьской в районе дома № 58 и на перекрестке Новикова-Прибоя около школы № 48.

Надземные пешеходные переходы— возле ТЦ «Круиз» и на Московском шоссе возле дома 22 В.

Однако с надземными переходами возникли трудности. Участок возле ТЦ «Круиз», где возможно строительство перехода — находится в собственности.

На Московском шоссе на данный момент идет процедура передачи участка дороги вместе с путепроводом и улицей Шабулина в областную собственность. Акт будет подготовлен в начале апреля текущего года.

Депутаты предложили главе администрации рассмотреть возможность выделения участков для пешеходных переходов.