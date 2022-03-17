В Рязани на Окском водозаборе воду будут обеззараживать с помощью ультрафиолетового излучения

В Рязани на Окском водозаборе введут эксплуатацию станцию водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания. Об этом сообщила на
Глава горадминистрации объяснила, что ультрафиолетовое обеззараживание применят для повышения технологии водоподготовки.
«У нас в городе была ситуация, когда люди жаловались на неприятный запах водопроводной воды», — отметила Сорокина.
Она рассказала, что встретилась с представителями подрядчика ООО «НОР-ИНВЕСТ» — московской компанией, которая поставляет энергосиловое и насосное оборудование.
«У них большой опыт реализации проектов по водоснабжению и водоотведению в Москве и Московской области», — написала Сорокина.
Представители компании рассказали о технологическом процессе УФ-очистки воды и этапах строительства станции.
«Если говорить простым языком, установка УФ-очистки предназначена для обеззараживания воды. Ультрафиолетовое излучение воздействует на большинство бактерий и вирусов, которые влияют в том числе и на запах», — объяснила мэр.
По ее словам, проект предусматривает строительство установки в существующем здании насосной станции 2-подъема. «Запроектировано 4 установки корпусного типа — три рабочие, одна резервная. УФ-станция по сути — это проходной резервуар (фильтр), в котором устанавливаются источники УФ-излучения, через него прогоняется вода», — рассказала глава горадминистрации.
Сорокина добавила, что во время эксплуатации сама станция не меняется, замене подлежат только УФ-лампы. По ее словам, все оборудование в течение 36 месяцев будет находиться на гарантии.
Мэр заверила, что работы по строительству станции не доставят неудобств жителям.
Водоснабжение не будет прерываться, а мощность станции обеспечит необходимый напор в водопроводной сети. «При этом качество воды, получаемое конечными потребителями, значительно повысится. УФ-облучение воды уже внедрено на Борковской очистной водопроводной станции, и опыт этот положительный», — заключила Сорокина.