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В Рязани на Окском водозаборе воду будут обеззараживать с помощью ультрафиолетового излучения
Ультрафиолетовое обеззараживание применят для повышения технологии водоподготовки.

В Рязани на Окском водозаборе введут эксплуатацию станцию водоподготовки ультрафиолетового обеззараживания. Об этом сообщила на странице «ВКонтакте» мэр Елена Сорокина.

Глава горадминистрации объяснила, что ультрафиолетовое обеззараживание применят для повышения технологии водоподготовки.

«У нас в городе была ситуация, когда люди жаловались на неприятный запах водопроводной воды», — отметила Сорокина.

Она рассказала, что встретилась с представителями подрядчика ООО «НОР-ИНВЕСТ» — московской компанией, которая поставляет энергосиловое и насосное оборудование.

«У них большой опыт реализации проектов по водоснабжению и водоотведению в Москве и Московской области», — написала Сорокина.

Представители компании рассказали о технологическом процессе УФ-очистки воды и этапах строительства станции.

«Если говорить простым языком, установка УФ-очистки предназначена для обеззараживания воды. Ультрафиолетовое излучение воздействует на большинство бактерий и вирусов, которые влияют в том числе и на запах», — объяснила мэр.

По ее словам, проект предусматривает строительство установки в существующем здании насосной станции 2-подъема. «Запроектировано 4 установки корпусного типа — три рабочие, одна резервная. УФ-станция по сути — это проходной резервуар (фильтр), в котором устанавливаются источники УФ-излучения, через него прогоняется вода», — рассказала глава горадминистрации.

Сорокина добавила, что во время эксплуатации сама станция не меняется, замене подлежат только УФ-лампы. По ее словам, все оборудование в течение 36 месяцев будет находиться на гарантии.

Мэр заверила, что работы по строительству станции не доставят неудобств жителям.

Водоснабжение не будет прерываться, а мощность станции обеспечит необходимый напор в водопроводной сети. «При этом качество воды, получаемое конечными потребителями, значительно повысится. УФ-облучение воды уже внедрено на Борковской очистной водопроводной станции, и опыт этот положительный», — заключила Сорокина.