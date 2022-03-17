\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 17
-1°
Птн, 18
-2°
Сбт, 19
-1°
ЦБ USD 108.05 -3.43 17/03
ЦБ EUR 118.76 -3.69 17/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
Вчера 15:18
807
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 2022 17:24
1 964
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
1 463
Мэрия судится с вдовой с двумя детьми, чтобы выселить их из дома
В 2014 году его признали аварийным и подлежащим сносу....
10 марта 19:21
15 390
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани рецидивисты отобрали у прохожего мобильный телефон, угрожая бейсбольной битой
24-летний рязанец лишился мобильника, идя ночью по улице Чапаева.

Рязанские полицейские раскрыли преступление, к которому были причастны двое рецидивистов. Подробности в четверг, 17 марта, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Рязанского района с заявлением, что стал жертвой ограбления. Он рассказал, что ночью шел по улице Чапаева в областном центре и встретил двоих мужчин. Сначала неизвестные в грубой форме попросили у него сигарету, а затем потребовали отдать им мобильный телефон. Услышав отказ, один из злоумышленников достал из-под куртки бейсбольную биту, пригрозил расправой, а второй отобрал телефон. После этого мужчины скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 30-летний ранее судимый за грабеж, кражу, разбой и умышленное причинение вреда здоровью рязанец и его 31-летний приятель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Первый около месяца назад вышел из тюрьмы.

Мужчин задержали их. Они признались в содеянном.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Они заключены под стражу. Решается вопрос об аресте рецидивистов.