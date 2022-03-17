В Рязани рецидивисты отобрали у прохожего мобильный телефон, угрожая бейсбольной битой

24-летний рязанец лишился мобильника, идя ночью по улице Чапаева.

Рязанские полицейские раскрыли преступление, к которому были причастны двое рецидивистов. Подробности в четверг, 17 марта, привела пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Рязанского района с заявлением, что стал жертвой ограбления. Он рассказал, что ночью шел по улице Чапаева в областном центре и встретил двоих мужчин. Сначала неизвестные в грубой форме попросили у него сигарету, а затем потребовали отдать им мобильный телефон. Услышав отказ, один из злоумышленников достал из-под куртки бейсбольную биту, пригрозил расправой, а второй отобрал телефон. После этого мужчины скрылись.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личности злоумышленников. Ими оказались 30-летний ранее судимый за грабеж, кражу, разбой и умышленное причинение вреда здоровью рязанец и его 31-летний приятель, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Первый около месяца назад вышел из тюрьмы.

Мужчин задержали их. Они признались в содеянном.

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Они заключены под стражу. Решается вопрос об аресте рецидивистов.